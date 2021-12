DIRETTA: Il sorteggio della Nations League 2022/2023!

La Nations League è divisa in quattro leghe, a seconda di quanto successo nelle prime due edizioni. Inizialmente le rappresentative sono state ordinate a seconda del ranking.

L'Italia è nella Lega A, composta da quattro gironi: chi vince i quattro gironi gioca le semifinali ed eventualmente la finale per provare a conquistare il torneo.

La Lega A (come B e C) avrà quattro squadre nei quattro gironi previsti. L'Italia non può affrontare le altre finalisti della scorsa edizione della Nations League, ovvero Belgio, Spagna e Francia. Gli azzurri saranno infatti teste di serie con le compagini sopracitate.