Sia par Catanzaro-Padova che per Feralpisalò-Palermo, sono previste dirette televisive.

Il match in programma al ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro alle ore 19:00, verrà trasmesso da Eleven Sports, Rai Play e Sky (canali di riferimento Sky Sport Calcio e Sky Sport 253). La gara sarà inoltre visibile in streaming su dispositivi fissi e mobili attraverso Eleven Sports (previo abbonamento e scaricando l'app sui propri dispositivi mobili oppure accedendo al sito), su Rai Play, su SkyGo (applicazione riservata agli abbonati Sky), su OneFootball (in modalità pay-per-view) e infine su 196 Sports (solo per i residenti all’estero).

La gara che si disputerà al ‘Lino Turina’ di Salò alle ore 21:00, verrà trasmessa da Eleven Sports e Sky (canali di riferimento Sky Sport Calcio e Sky Sport 252). Feralpisalò-Palermo sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports (previo abbonamento e scaricando l'app sui propri dispositivi mobili oppure accedendo al sito), Sky Go (per gli abbonati Sky), OneFootball (in modalità pay-per-view) e infine su 196 Sports (solo per i residenti all’estero).