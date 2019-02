DIRETTA: Lazio-Milan LIVE - dove vederla in tv e streaming

La partita tra Lazio e Milan è un'esclusiva della Rai, come tutta la Coppa Italia. Sarà trasmessa su Rai Uno, con calcio d'inizio fissato alle ore 21.

Per chi non potesse mettersi davanti alla tv, potrà seguire la partita anche in streaming grazie alla piattaforma Rai Play: disponibile da tablet, smartphone o pc.

Restate qui su Goal, su questa pagina, per seguire invece la diretta testuale dell'incontro. Notizie varie e probabili formazioni durante tutto l'arco della giornata, fino al racconto della partita minuto per minuto.