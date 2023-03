Al sorteggio partecipano le otto vincitrici degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Sono previsti tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali (che oppongono le vincitrici dei quarti) e per determinare la squadra di casa pro forma in finale.

Non sono previste teste di serie e le squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro.

Inter e Milan non potranno disputare l'andata o il ritorno a San Siro a 24 ore di distanza l'una dall'altra, poiché il regolamento UEFA non lo consente: ad invertire il campo sarebbero i nerazzurri.