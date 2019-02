DIRETTA: Zurigo-Napoli LIVE - dove vederla in tv e streaming

Dopo l'eliminazione dalla Champions League il Napoli torna in campo nell'andata dei sedicesimi di Europa League sul campo dello Zurigo.

Archiviata la dolorosa 'retrocessione' dalla Champions League, il Napoli di Ancelotti scende in campo nel primo round dei sedicesimi di Europa League sul campo dello Zurigo, che ha chiuso il suo girone A al secondo posto.

La formazione svizzera ha collezionato 10 punti nel gruppo, chiudendo alle spalle del Bayer Leverkusen e davanti all'AEK Larnaca e al Ludogorets. In campionato occupa attualmente il quarto posto in campionato, distante ben 25 punti dalla vetta.

Il Napoli arriva da due pareggi e una vittoria nelle ultime tre partite di campionato, nel mezzo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan. Gli uomini di Ancelotti sono tornati a 11 punti di distacco dalla capolista Juventus in Serie A dopo l'ultimo turno.

ZURIGO-NAPOLI: CURIOSITA'

Zurigo e Napoli si affrontano per la prima volta in competizioni ufficiali. Solo una squadra italiana è riuscita a battere fuori casa lo Zurigo in competizioni europee nei cinque precedenti: il Milan si è imposto 0-1 nella Coppa UEFA 2008-09.

Lo Zurigo ha chiuso le ultime tre partite del girone di Europa League senza vincere: la striscia di gare senza successi più lunga tra le squadre attualmente in corsa.

Lorenzo Insigne e Dries Mertens hanno segnato l'86% dei goal del Napoli nella fase a gironi della Champions League di questa stagione (3 goal a testa sui 7 totali segnati dal Napoli).

ZURIGO-NAPOLI: DIRETTA TV E STREAMING

Zurigo-Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport (252 del satellite). Sarà poi possibile seguire la gara della squadra partenopea in diretta streaming su tutti i device tramite l'applicazione Sky Go.

Goal vi racconterà Zurigo-Napoli tramite una diretta testuale: dalle curiosità pre-partita con le formazioni ufficiali, fino alla cronaca minuto per minuto.