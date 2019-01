DIRETTA: Tottenham-Chelsea LIVE - dove vederla in tv e streaming

Tottenham e Chelsea si sfidano nella semifinale di andata di Carabao Cup: le due squadre cercano il risultato che le avvicini alla finale del torneo.

Sono due tra le migliori squadre della Premier League e si apprestano a sfidarsi in un vero e proprio derby di coppa. Tottenham e Chelsea, rispettivamente terza e quarta forza del campionato inglese, si affrontano nella semifinale di andata della Carabao Cup.

Gli Spurs di Pochettino, sono arrivati a questo incontro dopo aver eliminato l’Arsenal, il Chelsea di Sarri nel turno precedente ha invece superato l’ostacolo Bournemouth.

Quello di Wembley, sarà il secondo confronto stagionale tra le due compagini londinesi: ad imporsi nel primo è stato il Tottenham che in campionato ha battuto 3-1 i Blues.

TOTTENHAM-CHELSEA: DIRETTA TV E STREAMING

Il match che vedrà protagoniste Tottenham e Chelsea, il cui fischio d’inizio è fissato alle 21.00, sarà trasmesso in esclusiva, in diretta streaming, su DAZN. Come sempre sarà possibile vedere l'evento attraverso vari dispositivi: dalle smart tv agli smartphone.

L'evento resterà inoltre disponibile on demand, dal triplice fischio finale in poi. Tutti i tifosi e gli appassionati potranno quindi rivedere la gara comodamente quando vorranno, in versione integrale.

Su Goal seguiremo l’incontro in diretta, con un racconto minuto per minuto. Si partirà da un ampio pre partita e vi accompagneremo fino al triplice fischio finale. Restate su questa pagina per tutti gli aggiornamenti.