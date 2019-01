DIRETTA: Torino-Fiorentina LIVE - formazioni ufficiali

Il Torino inizia il suo 2019 ospitando la Fiorentina in gara unica per gli ottavi di Coppa Italia, la vincente affronterà una tra Roma ed Entella.

Il Torino di Walter Mazzarri riparte dalla Coppa Italia dove, in una gara unica valida per gli ottavi di finale, ospita la Fiorentina che si è rinforzata con l'acquisto di Muriel.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

I viola fanno il loro ingresso nella competizione solo in questo turno mentre il Torino arriva alla sfida dopo aver già eliminato SudTirol e Cosenza. La squadra vincente affronterà ai quarti di Coppa Italia la vincente di Roma-Entella, gara in programma lunedì.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-FIORENTINA

Mazzarri si affida a Sirigu fra i pali, mentre sulla fascia destra trova spazio dal 1' De Silvestri. N'Koulou non è al meglio ma è regolarmente presente. Coppia offensiva composta dai soliti Iago Falque e Belotti. Ci sono anche Izzo e Meité, squalificati in Serie A. A sinistra spazio per Aina.

Pioli può contare regolarmente anche su Biraghi, nonostante la contusione al piede destro. In attacco Chiesa e Mirallas sugli esterni, al centro subito Muriel che manda in panchina Simeone. A centrocampo Edimilson Fernandes e Benassi mezzali con Veretout regista. La difesa è quella dei titolarissimi, Lafont tra i pali.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Aina; Iago Falque, Belotti

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ge. Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel, Mirallas.

TORINO-FIORENTINA: CURIOSITÀ

Il Torino è rimasto imbattuto nelle cinque sfide casalinghe contro la Fiorentina in Coppa Italia (2V, 3N), mantenendo la porta inviolata ben quattro volte.

L’ultima sfida tra Torino e Fiorentina in Coppa Italia è stata proprio agli ottavi di finale della stagione 2008/09: successo granata per 1-0.

Il Torino ha raggiunto i quarti di finale nella scorsa Coppa Italia, grazie al successo sulla Roma; i granata non superano gli ottavi in due edizioni consecutive della competizione dalle stagioni 1992/93 e 1993/94.

Il Torino ha vinto le prime due partite di questa Coppa Italia, tenendo sempre la porta inviolata; i granata non infilano tre ‘clean sheet’ consecutivi nella competizione dal 1993.

La Fiorentina ha superato gli ottavi di finale in cinque delle ultime sei edizioni della Coppa Italia: unica eccezione nel 2015/16, quando perse (0-1) contro il Carpi.

La Fiorentina non ha trovato il goal in quattro delle ultime sei partite di Coppa Italia, dopo che aveva sempre segnato in tutte le precedenti otto gare.

15 delle ultime 17 reti del Torino in Coppa Italia sono state messe a segno allo Stadio Olimpico Grande Torino, incluse le sei di questa edizione.

Andrea Belotti ha segnato sette reti nelle ultime sei partite di Coppa Italia; sei di queste sono arrivate proprio allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Le ultime due reti della Fiorentina, in Coppa Italia, sono state entrambe messe a segno da Jordan Veretout su rigore nella sfida contro la Sampdoria (successo viola per 3-2 negli ottavi di finale, del dicembre 2017).

Giovanni Simeone, dopo aver preso parte attiva a tre goal nelle prime due gare di Coppa Italia con la maglia del Genoa (due reti e un assist), è rimasto a secco nelle ultime due disputate con la Fiorentina.

TORINO-FIORENTINA: DIRETTA TV E STREAMING

L'Incontro tra Torino e Fiorentina, previsto per oggi alle 15 al 'Grande Torino', verrà trasmesso in esclusiva e in chiaro dalla Rai su Rai 2. La gara sarà inoltre visibile anche in diretta streaming tramite Rai Play.

La diretta testuale, dal pre-partita fino a dopo il fischio finale, sarà disponibile qui su Goal a partire dalle ore 14.