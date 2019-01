DIRETTA: Sampdoria-Milan LIVE - dove vederla in tv e streaming

Sampdoria e Milan si affrontano negli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà la vincente del match tra Napoli e Sassuolo.

Inizio d'anno movimentato per il Milan, che negli ottavi di finale di Coppa Italia affronta la Sampdoria di Giampaolo e che al contempo deve preparare la sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus in programma il 16 gennaio e tentare di respingere le voci riguardanti il futuro incerto di Gonzalo Higuain.

Sullo sfondo il campionato, dove il Diavolo e la compagine blucerchiata hanno rispettivamente 31 e 29 punti e sono in lotta per un piazzamento europeo. La vincente del match di Marassi affronterà nei quarti di finale la vincente del match tra Napoli e Sassuolo, che andrà in scena domenica 13 gennaio alle ore 20.45.

SAMPDORIA-MILAN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Sampdoria-Milan si giocherà sabato 12 gennaio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2. La gara sarà anche visibile in streaming attraverso Rai Play.

Restate qui su Goal per seguire la diretta testuale del match, oltre ovviamente a tutte le notizie e alle anticipazioni di formazioni di Sampdoria-Milan.