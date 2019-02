DIRETTA: Napoli-Sampdoria LIVE - probabili formazioni

Il Napoli affronta il grande ex Quagliarella, che vuole superare il record di Batistuta: segui la diretta testuale su Goal.

Grande sfida al San Paolo tra il Napoli in cerca di riscatto e la Sampdoria del grande ex Quagliarella , in cerca dell'ennesimo goal per superare il record di Batistuta.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SAMPDORIA

Ancelotti dovrà rinunciare a Fabian Ruiz, squalificato, a centrocampo. Fra i pali Meret dovrebbe spuntarla nel duello con Ospina, mentre in difesa Malcuit dovrebbe essere confermato sulla destra, con Mario Rui a sinistra e la coppia Albiol-Koulibaly in mezzo. A centrocampo sulle corsie laterali dovrebbero esserci Callejòn e Zielinski, mentre in mezzo rientreranno dal 1' Hamsik e Allan. Davanti possibile coppia Milik-Insigne, ma occhio alla possibie esclusione di quest'ultimo a favore di Mertens.

Giampaolo non avrà a disposizione il belga Praet, squalificato, e gli infortunati Barreto, Caprari e Sala: Tonelli recupera e dovrebbe andare in panchina. Nel 4-3-1-2 dei blucerchiati, davanti ad Audero, i due terzini saranno Bereszynski e Murru, con Andersen e Colley centrali. In mediana dovrebbe esserci spazio per Jankto assieme a Ekdal e Linetty. Sulla trequarti tornerà dal 1' Ramirez dopo la squalifica. L'uruguaiano agirà alle spalle della coppia d'attacco composta da Quagliarella e uno tra Defrel e Gabbiadini. Non convocato il neo-acquisto Sau.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

NAPOLI-SAMPDORIA: CURIOSITÀ

Con il successo per 3-0 nella sfida d’andata la Sampdoria ha interrotto una striscia di 14 partite senza successi contro il Napoli in Serie A: non vince sia l’andata che il ritorno contro i partenopei nel massimo campionato dalla stagione 1997/98.

Il Napoli non ha trovato il goal nell’ultima sfida di campionato contro la Sampdoria: non rimane a secco per due gare consecutive di Serie A contro i liguri dal 1985.

Il Napoli è imbattuto da 10 partite di Serie A contro la Sampdoria disputate al San Paolo (8V, 2N) - l’ultimo successo ospite risale all’aprile 1998 (0-2).

Il Napoli è imbattuto da 16 incontri casalinghi in Serie A (13V, 3N), più di ogni altra squadra nella competizione. Nello stesso intervallo temporale, oltre ai partenopei, solo il Liverpool (13V, 2N) e Borussia Mönchengladbach (12V, 1N) non hanno perso in casa nei top-5 campionati europei.

La Sampdoria ha sia segnato che subito goal in tutte le sue ultime sette trasferte di Serie A (gli incontri hanno visto in media 4.4 gol); tuttavia i blucerchiati hanno ottenuto un solo successo in questo parziale (3N, 3P).

Il Napoli ha segnato in media 1.2 goal nelle ultime sei gare di campionato, dopo aver mantenuto una media di 2.4 nelle precedenti 11.

Sei degli ultimi 10 goal della Sampdoria in Serie A sono stati segnati su palla inattiva, uno in più di quanti ne aveva realizzati su situazioni di gioco fermo nei precedenti 29 di questo campionato.

L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne è a secco di goal da 34 tiri in Serie A, dopo che con i precedenti 26 aveva realizzato sei reti.

Fabio Quagliarella ha realizzato 16 goal nelle prime 21 giornate di questo campionato, nessun giocatore della Sampdoria ha mai fatto meglio a questo punto della stagione: il record è detenuto dallo stesso Quagliarella (16 centri anche nelle prime 21 partite dei blucerchiati nel 2017/18).

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella potrebbe stabilire il nuovo record di presenze consecutive a segno nel corso della stessa stagione di Serie A (attualmente a quota 11, come Gabriel Omar Batistuta nel 1994).

NAPOLI-SAMPDORIA: DIRETTA TV E STREAMING

