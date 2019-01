DIRETTA: Inter-Sassuolo LIVE - dove vederla in tv e streaming

L'Inter ospita il Sassuolo nell'anticipo serale del 20esimo turno di Serie A. I nerazzurri vogliono mettere pressione al Napoli secondo.

Il 6-2 rifilato al Benevento ha permesso all'Inter di iniziare il 2019 nel migliore dei modi: i nerazzurri sono pronto a rituffarsi in Serie A dove sono chiamati a sfidare a San Siro il Sassuolo, tradizionalmente bestia nera dei milanesi.

I neroverdi hanno battuto, infatti, l'Inter in ben sette precedenti sugli undici totali: le ultime quattro affermazioni sono arrivate consecutivamente, tanto che la vittoria degli uomini di Spalletti manca dal 18 dicembre 2016 (sfida al 'Mapei Stadium'). Nel loro stadio, i nerazzurri non vincono addirittura dal 14 settembre 2014 (7-0).

INTER-SASSUOLO: DIRETTA TV E STREAMING

L'incontro tra Inter e Sassuolo sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN. Al triplice fischio, la partita sarà disponibile on demand per gli abbonati che potranno rivedere le fasi salienti o tutti i novanta minuti.

Potrete trovare la diretta testuale di tutte le emozioni provenienti da San Siro qui su Goal, a partire dal prepartita che precederà il calcio d'inizio fissato per le ore 20:30.