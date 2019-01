Inter-Sassuolo, BUU anche sulla maglia: Brothers Universally United contro il razzismo

Dopo la campagna social per affrontare il razzismo, l'Inter scende in campo con la scritta BUU sulla maglia. Presente anche in quella avversaria.

Giocatori dell'Inter, avversari, tifosi, persone comuni contro il razzismo. Sta spopolando sul web la scritta BUU, ovvero Brothers Universally United, l'iniziativa nerazzurra per combattere la piaga degli ululati ai calciatori di colore, nuovamente esplosa a San Siro con gli attacchi al napoletano Koulibaly.

Non solo sui social BUU, visto che l'Inter, nuovamente a San Siro in Serie A proprio dopo la gara contro il Napoli, ha inciso la scritta sulla manica della propria maglia per la sfida contro il Sassuolo. Iniziativa promossa anche dalla squadra neroverde, in campo con la stessa dicitura.

Sul web l'Inter ha diffuso un video con alcuni dei suoi volti più significativi, tutti intenti a rimarcare l'uguaglianza. Dal presidente Zhang all'amatissimo ex Eto'o, passando per capitan Icardi e Figo. Ai quali si sono uniti altri nerazzurri come Borja Valero e Candreva.

Vista la squalifica per due turni di San Siro, con la prima già scontata in Coppa Italia contro il Benevento, per la sfida contro il Sassuolo sugli spalti di San Siro sono presenti oltre 10.000 bambini del network Scuole Calcio Inter, del Centro Sportivo Italiano e delle scuole milanesi.

In più l'Inter ha vestito San Siro per la gara a porte chiuse contro il Sassuolo, con il BUU sul teleschermo, sugli spalti e ovunque fosse possibile inserire la scritta. Così da sensibilizzare sul tema e far sì che non si ripeta il mero attacco di qualche settimana fa.