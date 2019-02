Differenziato per Icardi: nessun incontro con la dirigenza dell'Inter

Qualche parola con Spalletti, ma Icardi non ha incontrato Marotta, comunque presente ad Appiano Gentile.

La vicenda che riguarda Mauro Icardi e l'Inter è destinata a non risolversi in breve tempo. Ci sono tutti gli ingredienti possibili per una telenovela che potrebbe durare un bel po'. Ma andiamo per gradi.

Giovedì sera è arrivata la vittoria dell'Inter in Europa League contro il Rapid Vienna, con il goal decisivo di Lautaro Martinez. Prima della partita, Piero Ausilio aveva aperto un altro taglio con Mauro Icardi, come si evince da tutte le sue parole, ma soprattutto sottolineando l'assenza di qualsiasi infortunio.

"Io sono partito subito con la squadra. Icardi era tra i convocati dopo l'allenamento, poi ha fatto la scelta di non venire e non penso fosse un problema fisico. Tutti fanno fisioterapia, non è un discorso di infortunio".

Poi, a fine partita, Mauro Icardi ha postato su Instagram un messaggio enigmatico, che però lascia trasparire una cosa certa: il giocatore è parecchio arrabbiato con qualcuno all'interno della società, se non con tutti.

La questione sull'infortunio nasce sempre da una foto pubblicata dall'ex capitano dell'Inter su Instagram: "Fiosioterapia, Day 1". Come a far capire che abbia cominciato ieri un percorso più o meno lungo di cure e, quindi, sarà assente contro la Sampdoria.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Icardi avrebbe giocato nell'ultimo periodo con un guaio al ginocchio. Adesso, degradato dalla fascia, non vuole stringere più i denti per la causa nerazzurra, pensando prima di tutto a curarsi.

Una bomba ad orologeria pronta ad esplondere, insomma. Oggi ad Appiano Gentile, al rientro della squadra da Vienna, ci doveva essere il tanto atteso faccia a faccia tra la dirigenza (non proprio convinta dell'infortunio del giocatore), Luciano Spalletti e lo stesso Mauro Icardi. Invece è avvenuto solamente un breve colloquio tra l'ex Sampdoria e il tecnico.

Icardi ha lasciato Appiano senza l'incontro con la dirigenza, mentre Marotta e Gardini hanno assistito all'allenamento a cui non ha partecipato lo stesso ex capitano dell'Inter. Lavoro differenziato per l'argentino, che su Instagram ha nuovamente postato la seduta di fisioterapia. La seconda. Tormentone appena iniziato.