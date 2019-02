Ausilio sul caso Icardi: "Messi in imbarazzo compagni e società, parleremo ancora del rinnovo"

Piero Ausilio commenta la decisione di togliere la fascia a Mauro Icardi: "Decisione concordata tra le parti, non è partito per Vienna scelta sua".

Alla vigilia di Rapid Vienna-Inter, Piero Ausilio ha parlato del caso Icardi e della fascia tolta al numero 9 nerazzurro: "Si parla di una scelta condivisa dopo una riunione interna, i motivi sono seri e validi, non c'è da spiegare nulla di più. Si è arrivati a questa decisione dopo averla valutata, anche con dolore e sofferenza. il giocatore rimane importante e di qualità, è un professionista e ha tanto da dare all'Inter. La non convocazione? Io sono partito subito con la squadra. Icardi era tra i convocati dopo l'allenamento, poi ha fatto la scelta di non venire e non penso fosse un problema fisico. Tutti fanno fisioterapia, non è un discorso di infortunio. Non è in discussione l'Icardi calciatore, professionista e bomber. Mi auguro possa continuare a esserlo. Nel calcio deve prevalere il 'noi', se club e giocatori vengono messi in imbarazzo allora vanno presi dei provvedimenti. Qualcosa abbiamo lasciato andare, poi bisogna avere la forza di prendere queste decisioni. Il malumore di Perisic? Non c'entra con Icardi. Ora il nostro obiettivo è recuperare Mauro, abbiamo messo in discussione solo il suo essere capitano. Proseguiremo anche i discorsi sul rinnovo. Sospensioni? Non abbiamo pensato a nulla. Marotta è influenzato, io sono con la squadra".

