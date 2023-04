12 goal e 6 assist: l'impatto super di Boulaye Dia, il guastafeste del Napoli

Dodicesimo goal per l'attaccante della Salernitana che rimanda la festa Scudetto del Napoli. Il ds De Sanctis: "È un ragazzo eccezionale".

Tunnel secco su Osimhen, botta col mancino sul secondo palo e Maradona gelato. A 7' dalla fine di Napoli-Salernitana, l'eurogoal di Boulaye Dia spegne la festa Scudetto e regala alla Salernitana un mattoncino importantissimo nella corsa alla salvezza.

Proprio nel momento in cui Spalletti aveva inserito Juan Jesus, un difensore in più, è arrivata la doccia gelata. Colpa (o merito) del talento dell'attaccante senegalese, che dal nulla ha tirato fuori un lampo dal cilindro e colpito il Napoli nel momento in cui la vittoria - di partita e campionato - sembrava soltanto una questione di pochi minuti.

Dia, però, non è nuovo a giocate del genere: in campionato aveva già superato difese illustri come quelle di Lazio, Fiorentina, Atalanta e Milan. Quello rifilato a Meret è il dodicesimo centro in stagione, bottino al quale vanno aggiunti anche 6 preziosi assist.

L'attaccante in prestito dal Villarreal e esordiente in A, insomma, ha contribuito fortemente a trascinare la Salernitana al 14esimo posto in classifica e regalare a Paulo Sousa il nono risultato utile consecutivo, dato inconsueto per chi lotta per non retrocedere.

"Noi faremo di tutto per convincerlo a restare, ne abbiamo contrattualmente la forza - ha detto di lui il ds granata Morgan De Sanctis ai microfoni di 'DAZN' - È un giocatore che rappresenta un valore assoluto, lo sta dimostrando e continuerà a farlo. È un professionista eccezionale e un uomo dei valori altissimi, sono orgoglioso di averlo portato alla Salernitana".

In attesa di conoscere il futuro di Dia, i granata devono archiviare il discorso salvezza che non è ancora cosa matematica. A 6 gare dal termine sono 7 i punti di distacco dal terzultimo posto: a meno di una clamorosa inversione di rotta nelle ultime gare, anche l'anno prossimo la Salernitana giocherà in Serie A. Con un Dia così, completare l'opera sembra tutt'altro che un'utopia.