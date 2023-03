Di Maria al J Medical: controlli necessari dopo Juventus-Friburgo

Esami clinici per l'argentino dopo Juventus-Friburgo. Problema muscolare per Alex Sandro, fastidio al ginocchio da valutare per Chiesa.

Ha deciso Juventus-Friburgo con un colpo di testa nella ripresa, regalando così un ritorno degli ottavi sulla carta più abbordabile alla propria squadra: Angel Di Maria è l'uomo in più dei bianconeri, ragion per cui le sue condizioni fisiche rappresentano un argomento da tenere in stretta considerazione. L'argentino è uscito un po' malconcio dall'Allianz Stadium: nel post-partita, ai microfoni di 'DAZN', ha però cercato di rassicurare i tifosi. "C'è un po' di fastidio, normale fatica, affaticamento: stiamo giocando tante partite". In mattinata si è presentato al J Medical per sostenere degli esami che faranno definitivamente luce su tutto: nel prossimo turno di campionato contro la Sampdoria dovrebbe comunque partire dalla panchina, lasciando spazio a Soulé alle spalle di Vlahovic. Domenica sera mancherà Alex Sandro, alle prese con un problema muscolare che lo ha estromesso dal match di ieri sera nel corso del primo tempo, mentre restano da valutare le condizioni di Chiesa a causa del fastidio al ginocchio avvertito pochi minuti dopo l'ingresso in campo.