Problema al ginocchio per Chiesa in Juventus-Friburgo, Allegri: "Speriamo non sia grave"

Entrato nella ripresa, il giocatore della Juventus si è fermato: problemi fisici ma gara conclusa, visti i cambi terminati.

Quando Federico Chiesa si accascia al suolo, i tifosi della Juventus trattengono il respiro. L'attaccante bianconero, del resto, è rimasto fermo a lungo per un grave infortunio, ragion per cui ad ogni problema fisico le preoccupazioni dei bianconeri sono palpabili.

Entrato a gara in corso (minuto 67) nella partita di Europa League contro il Friburgo, valida per l'andata degli ottavi, Chiesa si è fermato dopo uno scatto, costretto alle cure mediche da parte dello staff bianconero. Problema al ginocchio destro per cui Bonucci ha richiamato la panchina immediatamente.

Senza più cambi, Chiesa è rimasto in campo, seppur dolorante e non al meglio fisicamente. Negli ultimi minuti contro il Friburgo il numero 7 della Juventus ha giocato praticamente da fermo:

"Sta abbastanza bene, vediamo. Un fastidio da valutare, speriamo non sia nulla di grave" ha detto Allegri al termine della gara.

Chiesa non è l'unico giocatore della Juventus che ha accusato problemi fisici contro il Friburgo: Alex Sandro è stato costretto ad uscire nel primo tempo, mentre per Di Maria si dovrebbe essere trattato solamente di affaticamento negli ultimi minuti di gioco.

Anche le condizioni di Di Maria, decisivo per l'1-0 contro il Friburgo, al pari di Alex Sandro e Chiesa sono comunque da valutare in vista dei prossimi incontri.

Nel corso del 2022 Chiesa è rimasto fermo a lungo: rottura del legamento crociato a gennaio e rientro solamente a novembre per le gare autunnali della stagione in corso. Nei primi mesi del 2023, invece, l'ex Fiorentina ha saltato tre incontri per affaticamento muscolare.

La Juventus giocherà due gare fondamentali a marzo, ragion per cui l'attesa per conoscere le condizioni di Chiesa è febbrile: dopo il ritorno in Germania contro il Friburgo, i bianconeri ospiteranno allo Stadium l'Inter di Simone Inzaghi per il Derby d'Italia.

La sfida dietro l'angolo è però quella contro la Sampdoria valida per il 26esimo turno, relativamente al campionato immediatamente successiva al k.o contro la Roma: contro i blucerchiati non sarà disponibile Kean, espulso proprio contro i giallorossi, così come Alex Sandro.