Nuovo infortunio per Alex Sandro: problema muscolare in Juventus-Friburgo

Alex Sandro, appena tornato a disposizione di Allegri, sostituito al 23' di Juve-Friburgo per nuovi problemi muscolari: salterà la Samp.

Nemmeno il tempo di buttarsi alle spalle le noie muscolari, che Alex Sandro incappa in un nuovo infortunio. Il brasiliano, durante Juventus-Friburgo di Europa League, ha dovuto lasciare il campo dopo soli 23 minuti.

Un altro problema muscolare per il mancino, tornato a disposizione di Allegri per il match contro i tedeschi ma non ancora al 100%: Alex Sandro, infatti, negli ultimi giorni non si era mai allenato coi compagni seppur risultasse arruolabile per la sfida dello 'Stadium'.

Schierato titolare col Friburgo, l'ex Porto ha alzato bandiera bianca a metà primo tempo venendo sostituito da Leonardo Bonucci: una brutta notizia per il calciatore e per lo stesso Allegri, che ora dovrà attendere l'entità della ricaduta del guaio fisico occorso al verdeoro.

La cosa certa, è che Alex Sandro salterà il match in programma domenica sera in casa contro la Sampdoria.