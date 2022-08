Depay, Juventus in pole: ma l'olandese dovrà liberarsi dal Barcellona

Contatti positivi nelle ultime ore tra la Juventus e l'entourage del giocatore: pronto un contratto biennale per l'ex Lione.

Si scalda la pista che può portare Memphis Depay alla Juventus nel corso dell'attuale calciomercato estivo. I contatti tra i bianconeri nella giornata di oggi hanno portato ad un passo in avanti per l'eventuale trasferimento, con Madama ora in pole per assicurarsi l'olandese.

L'accordo con Depay, però, sarà possibile solamente qualora l'olandese, attualmente sotto contratto con il Barcellona fino al 2023, riuscirà a liberarsi dal club catalano. Da svincolato, dunque, la Juventus punterebbe forte su di lui, sulla base di un accordo biennale fino al 2024.

Da nome da tenere d'occhio per l'attacco a possibilità concreta nelle prossime settimane. La Juventus però vuole puntare su Depay solamente da svincolato, senza dunque affrontare una spesa per il cartellino del classe 1994, che lo scorso anno ha firmato con il Barcellona per due anni.

Depay è reduce da una stagione in cui ha segnato 13 goal in 38 partite ufficiali con il Barcellona, alternando grandi prestazioni a match deludenti. Con l'arrivo di Lewandowski e la conferma di Dembelè ed Aubameyang, il team blaugrana deve fare i conti con un reparto offensivo a dir poco pregno.