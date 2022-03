La decisione della Corte d’Appello: Salernitana-Venezia va giocata

Salernitana e Venezia dovranno scendere in campo per disputare la partita che lo scorso 6 gennaio non si è disputata a causa dell’elevato numero di casi da Covid-19 rilevati all’interno della rosa della compagine campana.

E’ questa la decisione della Corte Sportiva d’Appello cha ha dunque respinto il ricorso presentato dal club lagunare a seguito della decisione presa in primo grado dal Giudice Sportivo.

A confermarlo è stato il dispositivo pubblicato dalla FIGC.

"Nell’udienza fissata il 10 marzo 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 196/CSA/2021-2022, proposto dalla società Venezia F.C. S.R.L. in data 21.02.2022 avverso la decisione in merito alla gara Salernitana/Venezia del 06.01.2022; Uditi gli Avv.ti Mattia Grassani e Gianmaria Daminato per la reclamante, gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Salvatore Sica e Francesco Fimmanò per la società U.S. Salernitana; ha pronunciato il seguente dispositivo

respinge il reclamo in epigrafe”.

Salernitana e Venezia dovranno quindi scendere in campo per giocare la partita valida per il primo turno del girone di ritorno, ma c’è comunque la possibilità che il club lagunare decida di andare avanti con i ricorsi portando la questione al CONI.