De Ligt alla Juve, ultimi dettagli: domani o martedì le visite

Juventus e Ajax stanno limando gli ultimi dettagli per De Ligt, il difensore dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Lunedì o martedì le visite.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: per l'arrivo di Matthijs De Ligt in è questione di ore, tanto che il difensore olandese potrebbe sbarcare a già domani.

e , secondo 'Sky Sport', sono al lavoro per limare gli ultimissimi dettagli dell'affare: i Lancieri dovrebbero incassare circa 75 milioni di euro (bonus inclusi), mentre De Ligt in bianconero guadagnerà 8 milioni a stagione più bonus e sul contratto verrà inserita una clausola rescissoria da 150 milioni di euro.

Se tutto andrà come previsto De Ligt, che attualmente sta aspettando solo il via libera delle due società, partirà per Torino quindi tra lunedì e martedì dovrebbe sostenere le visite mediche di rito al J Medical.

L'intenzione della Juventus infatti sarebbe quella di mettere subito De Ligt agli ordini di Sarri e farlo imbarcare insieme ai nuovi compagni per il tour in Asia. Il conto alla rovescia, insomma, è davvero iniziato.

Ad aspettare De Ligt c'è la maglia numero 4 bianconera, indossata prima di lui negli ultimi anni da Martin Caceres e Medhi Benatia.