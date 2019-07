De Ligt alla Juve, intesa con l’Ajax a 75 milioni: avvocati al lavoro per i contratti

Matthijs de Ligt si prepara a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus: bianconeri pronti a versare 75 milioni nelle casse dell'Ajax.

Ormai ci sono pochi dubbi: nella prossima stagione, Matthijs de Ligt vestirà la maglia della . Resta solo da capire la cifra che i bianconeri dovranno versare nelle casse dell' . Una cifra che pare essere finalmente venuta alla luce dai dialoghi incessanti tra i due club.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Come rivelato dal giornalista del 'Telegraaf' Mike Verweij, nell'anticipazione di un articolo che uscirà nelle edicole olandesi domani mattina, Juventus e Ajax hanno trovato un'intesa sulla base di 75 milioni di euro. 5 milioni in più, dunque, rispetto ai 70 che rappresentavano la cifra emersa nelle scorse ore.

Insomma: ok, il prezzo è giusto. O almeno così pare. E l'ulteriore conferma arriva dal fatto che gli avvocati della Juventus e dell'Ajax stanno redigendo i contratti per il trasferimento a di de Ligt, pronto a provare una nuova avventura al termine di una stagione strepitosa.

Come noto, de Ligt non farà parte del ritiro precampionato dell'Ajax in . L'ennesimo segnale - e che segnale - che conferma come l'operazione che lo porterà alla Juventus sia ormai in dirittura d'arrivo.

Per l'ufficialità del trasferimento di de Ligt alla Juventus, insomma, pare essere davvero questione di ore: domani, o al massimo nei primi giorni della prossima settimana, dovrebbe arrivare l'annuncio dei campioni d' . Pronti a portare a termine l'ennesimo colpo di un'estate ancora una volta scoppiettante.