Calciomercato, De Ligt alla Juventus: l'olandese atteso a Torino, indosserà la numero 4

De Ligt è atteso a Torino all'inizio della prossima settimana: indosserà la maglia numero 4, la stessa dei vari Benatia, Vieira e Furino.

Dopo giorni e giorni di trattative non sembrano esserci più dubbi riguardo al fatto che Matthijs de Ligt sarà un giocatore della .

Il comunicato dell'Ajax, che ha escluso il giocatore dal ritiro in per la presenza di una trattativa in corso, ha certificato che le discussioni tra la dirigenza bianconera e quella olandese sono oramai agli sgoccioli. Stanno per essere del tutto definiti i contratti e sancite le forme di pagamento.

L'accordo è stato trovato sulla base di 75 milioni di euro. De Ligt firmerà un contratto della durata di cinque anni (12 milioni di euro a stagione e clausola rescissoria a 150 milioni di euro).

Il giocatore è infatti atteso a all'inizio della prossima settimana. Secondo quanto svela la 'Gazzetta dello Sport', indosserà la maglia numero 4 (come in ), numero che nelle ultime stagioni è appartenuto prima a Benatia e successivamente a Caceres. In passato si ricordano anche Montero, Vieira e Felipe Melo.

Il più celebre numero 4 bianconero è sicuramente Beppe Furino, che ha un messaggio chiaro per l'olandese.