Calciomercato Juventus, intesa con De Ligt: all'Ajax 80 milioni

Raggiunto un accordo fra la Juve e Matthijs De Ligt: Raiola incontrerà l'Ajax nei prossimi giorni. Intanto Pogba potrebbe tornare grazie ad Adidas.

Il Chief Football Officer della , Fabio Paratici, in sinergia con il vicepresidente Pavel Nedved, lavorano intensamente per mettere a segno quei colpi in grado di far fare il salto di qualità alla Juventus di Maurizio Sarri nella prossima stagione. L'obiettivo numero uno resta il difensore centrale dell' Matthijs De Ligt, per il quale, secondo quanto riporta stamane 'Tuttosport', si registrano novità importanti.

Il dirigente bianconero e l'agente del giocatore, Mino Raiola, avrebbero infatti raggiunto un'intesa per il suo trasferimento a Torino, e ora la palla passerà all'Ajax. Dopo settimane di discussioni, lunedì sarebbe stato raggiunto un accordo sullo stipendio del diciannovenne sulla base di 7 milioni e mezzo di euro più ricchi bonus che porterebbero i guadagni a circa 12 milioni, e sulla durata del contratto, che qualora l'operazione andasse in porto, sarà di 5 anni.

Un passo avanti significativo, dunque, quello messo a segno dai Campioni d' , all'interno dei quali prevale l'ottimismo circa il buon esito dell'operazione, considerato che probabilmente proprio l'intesa con De Ligt rappresentava la parte più complessa della trattativa.

Ora perché De Ligt approdi a serve l'ultimo sì, quello dei Lancieri, che per lasciar partire il giocatore vogliono una cifra fra i 70 e gli 80 milioni di euro. La Juventus al momento sarebbe orientata a offrire 67 milioni di base fissa più 13 milioni di bonus, ed è possibile che il club olandese provi ad alzare la parte fissa rispetto a quella variabile, ma fra richiesta e offerta non sussistono grosse differenze.

Raiola è pronto a discutere con l'Ajax e sebbene non siano da escludere rilanci da parte di e , già entro questa settimana potrebbe concretizzarsi il trasferimento di De Ligt alla Juventus.

Madama intanto pensa anche al centrocampo, con un nome su tutti, quello di Paul Pogba. Per il ritorno del 'figliol prodigo', secondo quanto scrive 'Il Corriere dello Sport', potrebbe essere decisiva la spinta dello sponsor tecnico Adidas. La nota azienda tedesca avrebbe teso la mano al club bianconero, con cui ha un accordo commerciale fino al 30 giugno 2027, che prevede un totale di 408 milioni di euro (circa 51 a stagione).

L'Adidas avrebbe dato la sua disponibilità ad incrementare la cifra di sponsorizzazione per far tornare Pogba in Italia e provare a raggiungere il sogno chiamato .