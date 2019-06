De Ligt alla Juventus, conferme dalla Spagna: "Fatta al 95%"

Dalla Spagna arrivano conferme sul trasferimento di De Ligt alla Juventus: "Nel contratto sarà presente una clausola rescissoria".

Giorni intensi di chiamate e colloqui che potrebbero dare presto i risultati sperati: la ha improvvisamente accelerato per Matthijs De Ligt, difensore del presente e del futuro che ha scomodato altre grandi come e .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

I parigini sembrano essersi tirati fuori, non definitivamente i catalani che puntano a replicare il colpo fatto con Frenkie De Jong dall' : le notizie provenienti dalla non sono però rassicuranti per i blaugrana e strizzano l'occhio ai bianconeri.

Intervenuto nel corso della trasmissione 'Club de la Mitjanit' in onda sulle frequenze di 'Catalunya Radio', il giornalista Oriol Domenech - vicino all'ambiente Barcellona e in ottimi rapporti con Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax - ha dato davvero poche chances al club di Bartomeu di arrivare al gioiello olandese, dando la Juventus come favorita e alla stretta finale che porterà all'ufficialità dell'acquisto.

"Praticamente ha deciso che nella prossima stagione giocherà alla Juventus. Al Barcellona lascio un 5%. Nel contratto ci sarà una clausola rescissoria".

Parole che confermano quanto i campioni d' siano avanti per De Ligt che, da quel piccolo colloquio con Cristiano Ronaldo al termine della finale di tra e , si è avvicinato a grandi passi verso la Mole Antonelliana.