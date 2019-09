De Bruyne promette a Kompany: "Aspettami all'Anderlecht"

Connazionali e per anni compagni al Manchester City, i due sono molto amici: "Tra un anno o magari sette, gli ho detto di aspettarmi lì".

Hanno condiviso lo spogliatoio con la nazionale belga e anche in . Kevin De Bruyne e Vincent Kompany non sono solo semplici compagni, bensì fratelli. Il centrocampista non dimentica la sua parentesi nella Jupiter Pro League e nella , ricordando anche la figura del suo amico durante la sua carriera.

Secondo quanto riportato dal ‘Sun’ il trequartista ha espresso il desiderio di tornare in quello che è stato il suo ‘tutor’ durante la crescita. Magari proprio all’ , dove il pezzo pregiato dei Citizens potrebbe riunirsi con la sua spalla che adesso ricopre soltanto il ruolo di giocatore dopo una parentesi vissuta anche a bordocampo:

“Spero che la sua carriera all’Anderlecht sia vincente come lo è stata quella al City. Mi manca. Gli ho detto di aspettarmi e che un giorno, forse tra un anno o sette, di tenermi un posto”.

In questo rapporto così speciale tra i due c’è anche il passaggio di De Bruyne dal al :

"Quando il City mi voleva comprare, Vincent mi chiamava di continuo e mi chiedeva quando avrei messo la firma sul contratto. Ha avuto un ruolo fondamentale per il mio trasferimento ai Citizens”.

Consigliere di mercato, ma anche bandiera che riceve parole al miele dal suo fido compagno: