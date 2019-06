De Bruyne e Mertens su Instagram: "Dov'è Hazard? A Madrid sicuro"

Dal ritiro del Belgio Kevin De Bruyne e Dries Mertens scherzano sul futuro del numero 10 del Chelsea, destinato al Real: "È a Madrid sicuro".

Dopo la conquista dell' con il , il futuro di Eden Hazard appare già scritto. Il belga sembra infatti destinato a cambiare Paese, trasferendosi in per indossare la maglia del . Dal ritiro del , che affronterà nei prossimi giorni le sfide contro Kazakhistan e valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022, i suoi compagni di squadra Dries Mertens e Kevin De Bruyne hanno così scherzato sul proprio compagno di squadra.

Parlando con i tifosi in una diretta video su Instagram, i due giocatori dei Diavoli Rossi hanno risposto così a una domanda di un tifoso che chiedeva dove si trovasse Hazard. "Dov'è Hazard? A Madrid sicuro...", per poi chiudere il siparietto con una grande risata.

“Where’s Eden [Hazard]?”



De Bruyne: “In Madrid for sure...” pic.twitter.com/HfN3Mxo12A — sic (@realftmadrid) June 6, 2019

Al di là della battuta, per il passaggio del talento belga ai Blancos sembra soltanto questione di giorni. Quest'ultimo, in virtù dell'accordo raggiunto fra i due club sulla base di 100 milioni di euro più bonus, potrebbe essere ufficializzato proprio dopo gli impegni del giocatore con la sua Nazionale nelle qualificazioni agli Europei del 2020.