Calciomercato Real Madrid, Hazard in arrivo: accordo col Chelsea per 100 milioni

Real Madrid e Chelsea hanno raggiunto l'accordo per la cifra di trasferimento di Eden Hazard: gli inglesi incasseranno 100 milioni di euro.

Il quarto colpo dell'estata bollente del Real Madrid sembra finalmente pronto a essere sfornato: dopo Rodrygo Goes (già bloccato da oltre un anno), Eder Militao e Luka Jovic, i Blancos stanno chiudendo l'acquisto di Eden Hazard.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo quanto riferisce 'The Guardian', l'accordo tra il club di Florentino Perez e il per il prezzo di trasferimento del giocatore sarebbe di 100 milioni di euro, a cui vanno aggiunti dei bonus.

L'articolo prosegue qui sotto

Nei giorni scorsi le voci parlavano di una differenza sostanziale tra offerta del Real e richiesta dei 'Blues', ma con possibilità di venirsi incontro e chiudere a metà strada, così come effettivamente sarebbe accaduto. La situazione contrattuale di Hazard, in scadenza al 30 giugno 2020, ha fatto il resto.

Il fuoriclasse belga aveva annunciato il suo addio, già vociferato negli scorsi mesi, dopo la finale di , escludendo anche la possibilità di rimanere in Premier League con altre maglie diverse da quella del Chelsea.

Lo step successivo per portare Hazard al Real sarà la preparazione di tutti i contratti necessari e la firma. L'annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Dopo Jovic, nel giro di una settimana Zidane potrebbe trovarsi in squadra due star per rimodellare l'intero attacco. E siamo solo a inizio giugno.