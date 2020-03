Dalla Spagna: Barcellona-Napoli si potrebbe giocare a porte chiuse

La paura per il Coronavirus potrebbe portare alla disputa a porte chiuse di Barcellona-Napoli: i blaugrana attendono comunicazioni in merito.

Mentre in si riflette su un'eventuale sospensione del campionato, in Europa la è pronta a tornare alla ribalta con il ritorno degli ottavi di finale che vedranno le nostre tre italiane cercare il pass per i quarti.

La missione più difficile spetta al che dovrà ottenere un risultato positivo al 'Camp Nou' dopo l'1-1 dell'andata: per i partenopei potrebbe esserci un alleato a sorpresa, a giudicare dall'indiscrezione emersa nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato dal sito catalano 'L'Esportiu', c'è il rischio che a si giochi a porte chiuse come avverrà al 'Mestalla' per - e, forse, al 'Parco dei Principi' per - .

Le autorità catalane temono il rischio di contagi: è previsto infatti l'arrivo di ben 5mila tifosi azzurri provenienti dalla Campania che, recentemente, ha fatto registrare alcuni casi di positività al Coronavirus.

Ai microfoni di 'RAC 1', il segretario generale dello sport della Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, ha espresso il suo parere a riguardo lasciando intendere che chiudere gli spalti ai tifosi sarebbe la scelta più giusta.

"Alla luce dei criteri medici e dei protocolli di prudenza, e tenendo conto del fatto che l' è un Paese a rischio, la partita dovrebbe essere giocata a porte chiuse".

Il Barcellona, comunque, non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dall'UEFA in merito e attende una decisione che potrebbe essere favorita dalla paura crescente per un fenomeno che in non ha ancora creato squilibri.

Qualora si optasse per le porte chiuse, si tratterebbe certamente di una notizia positiva per il Napoli che non sarebbe condizionato dalla spinta e dal tifo passionale dei quasi 100mila del 'Camp Nou', fattore decisivo per i trionfi blaugrana dell'ultimo decennio.