Dahlin spinge il Borussia Dortmund: "Deve prendere Ibrahimovic"

L’ex attaccante svedese, Martin Dahlin, spiega: “Il Borussia deve provare a prendere Ibrahimovic. E’ ancora un grande e saprebbe adattarsi”.

Zlatan Ibrahimovic è a 38 anni ancora uno dei giocatori più corteggiati del pianeta. Annunciato il suo addio ai Los Angeles Galaxy, il fuoriclasse svedese è finito nel mirino di quei club che sognano di poter piazzare uno straordinario colpo a parametro zero nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Il nome di Ibra nelle ultime settimane è stato accostato a quello di diversi club italiani (, e su tutti), ma c’è chi vorrebbe vederlo messo alla prova in .

L’ex attaccante svedese, Martin Dahlin, parlando ai microfoni di Sport 1, ha invitato il a fare uno sforzo per assicurarsi quella che è una delle grandi stelle del calcio mondiale.

“Mi sarebbe piaciuto vedere Zlatan in Germania in passato e sarei felice se venisse al oggi. Non so se sia possibile, ma l’arrivo di Ibra rappresenterebbe un qualcosa di indimenticabile per i tifosi gialloneri. Il Borussia deve assolutamente provarci perché Ibrahimovic è ancora un grande giocatore e lo stesso Borussia è un grande club. Inoltre ci sarebbe la possibilità di incassare una quantità incredibile di denaro grazie al merchandising”.

Dahlin, che in passato ha vestito anche la maglia della , ma che in e Germania ha fatto vedere le cose migliori, è convinto che la potrebbe rappresentare una grande sfida per Ibrahimovic.