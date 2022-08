Da dove viene il Viktoria Plzen e perché si chiama così

L'origine del nome, da dove viene e dove gioca, trofei in bacheca e la qualificazione in Champions: tutto quello che c'è da sapere sul Viktoria Plzen.

Il Viktoria Plzen torna alla fase a gironi di Champions League. Dopo quattro stagioni, la formazione ceca ha ottenuto la qualificazione per la prima 'vera' fase della competizione internazionale per club più importante in Europa.

Dopo aver conquistato il titolo in patria, il club rossoblù ha superato tre turni preliminari per conquistare il pass per i gironi.

Il Viktoria Plzen è presente a Istanbul, in occasione del sorteggio dei raggruppamenti di Champions League. Il club della Repubblica Ceca è stato inserito in quarta fascia.

DA DOVE VIENE IL VIKTORIA PLZEN

Insieme a Slavia e Sparta Praga, il Viktoria Plzen è una delle tre big della Fortuna Liga, il campionato della Repubblica Ceca.

Se le prime due si dividono gran parte delle due rive della Moldava (ma non solo le uniche nella capitale ceca), il Viktoria ha la propria base a Plzen, cittadina di circa 170 mila abitanti a 100 chilometri a sud-ovest da Praga, famosa per la produzione di birra grazie al noto brand della Pilsner Urquell.

L'exploit degli ultimi 12 anni ha conferito al club boemo il titolo di 'grande' del calcio ceco, con la presenza costante nelle zone nobili della classifica e nelle coppe europee.

PERCHE' SI CHIAMA VIKTORIA PLZEN

Fondato nel 1911 dal funzionario delle ferrovie statali Jaroslav Ausobský, il club fu registrato con il nome di SK Viktoria. I colori sociali? Il rosso della maglia e l'azzurro dei pantaloncini. Nel 1920, la società acquisto il primo campo dai rivali dell'SK Plzen.

9 anni più tardi, ed esattamente nel 1929, l'assemblea dei soci approvò l'ingresso nel calcio professionistico.

Influenzato dai differenti momenti storici, il Viktoria Plzen ha cambiato nome nel corso degli anni. Nel 1949 diventò Skoda Plzen, prima di una serie di cambiamenti repentini: ZVIL Pilsen (1952), Spartak LZ Plzen (1953), Spartak LZ Plzen (1962) e di nuovo Skoda Plzen nel 1965.

Con la divisione della Cecoslovacchia e la nascita della Repubblica Ceca, nel 1993, il Plzen è tornato a prendere ad avere il nome Viktoria, che possiede ancora oggi.

I TROFEI VINTI DAL VIKTORIA PLZEN

Una sola Coppa di Cecoslovacchia nel 1971 in 99 anni di storia. Poi l'exploit dal 2010 ad oggi con una Coppa di Repubblica Ceca e ben otto titoli nazionali.

Il Viktoria Plzen ha festeggiato la prima vittoria del campionato nella stagione 2010/2011, nell'anno del centenario. Poi i cechi hanno conquistato il titolo in altre cinque occasioni, oltre alla vittoria di due Supercoppe di Repubblica Ceca.

Dal 2011 ad oggi, il Viktorka ha conquistato sei trofei, interrompendo l'egemonia di Praga con Slavia (4) e Sparta (1), oltre all'exploit dello Slovan Liberec nel 2012.

LE ESPERIENZE IN EUROPA DEL VIKTORIA PLZEN

Il Viktoria Plzen si appresta a disputare per la quarta volta alla fase a gironi di Champions League. Nelle precedenti edizioni (11/12, 13/13 e 18/19) la formazione ceca si è sempre classificata terza, conquistando il pass per l'Europa League.

In alcune occasioni, il Plzen è riuscito a classificarsi tra le migliori sedici: in Europa League, infatti, il miglior risultato è rappresentato dagli ottavi di finale, in cui sono arrivate le eliminazioni per mano di Fenerbahce (2012/2013), Lione (2013/2014) e Sporting Lisbona (2017/2018).

LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS DEL VIKTORIA PLZEN

Dopo aver conquistato un po' a sorpresa il titolo della Repubblica Ceca ai danni dello Slavia Praga, con la rimonta nella poule scudetto dopo il secondo posto a -1 al termine della regular season, il Viktoria Plzen ha ottenuto il pass per la fase a gironi battendo nei turni preliminari di Champions League HJK Helsinki, Sheriff Tiraspol e Qarabag.

La formazione allenata da Bilek è imbattuta in questa stagione in Europa: due successi - tra andata e ritorno - prima sull'HJK Helsinki e poi sullo Sheriff Tiraspol, prima del pari nell'andata dei playoff a Baku e la vittoria in rimonta per 2-1 martedì scorso alla Doosan Arena sul Qarabag che ha dato il via alla festa.