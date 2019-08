Crotone-Sampdoria: dove vederla in tv e streaming

Crotone e Sampdoria si affrontano nel terzo turno di Coppa Italia: tutte le informazioni sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

Il di Giovanni Stroppa ospita la di Eusebio Di Francesco allo Stadio Ezio Scida, in quella che sarà una gara valida per il terzo turno di Coppa . Il match sarà a eliminazione diretta.

In base al regolamento i blucerchiati avrebbero dovuto giocare in casa ma l'impossibilità di svolgere l'incontro allo Stadio Luigi Ferraris - inutilizzabile a causa dei lavori in corso sul terreno di gioco e sulle tribune - ha portato a spostare la gara direttamente a Crotone.

Per la Sampdoria sarà il debutto nella 2019/20, nonché la prima partita per un trofeo stagionale per i blucerchiati ora allenati da Eusebio Di Francesco. L'esordio in campionato avverrà invece contro la domenica 25 agosto.

Discorso diverso per il Crotone, giunto a questa gara dopo aver eliminato l'Arezzo nel secondo turno. Non una partita semplice quella disputata dal gruppo allenato da Giovanni Stroppa, che ha avuto la meglio sugli avversari soltanto nel finale di gara. 4-3 il risultato finale di quell'incontro, con Barberis, Nwanko e la doppietta di Golemic per i calabresi.

Affrontata la Sampdoria, il Crotone darà poi inizio al proprio campionato di Serie B sabato 24 agosto contro il in una gara che vedrà l'una contro l'altra rispettivamente l'undicesima e la decima forza dello scorso campionato. Il Cosenza chiuse infatti con tre punti di vantaggio in classifica sul Crotone.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Crotone-Sampdoria: dalle notizie relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare il match in tv e streaming.

CROTONE-SAMPDORIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Crotone-Sampdoria DATA 18 agosto 2019, ore 21.00 DOVE Ezio Scida, Crotone ARBITRO Juan Luca Sacchi (Macerata) TV Rai Sport HD STREAMING Rai Play

ORARIO CROTONE-SAMPDORIA

Gara valida per il terzo turno di Coppa Italia, Crotone-Sampdoria si disputerà domenica 18 agosto 2019 allo stadio Ezio Scida. Match a eliminazione diretta, il calcio d'inizio sarà alle ore 21.00.

Crotone-Sampdoria sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in Italia dai Rai Sport HD. Chi volesse seguire la gara potrà farlo dunque collegandosi al canale 57 del digitale terrestre.

Sarà possibile rimanere aggiornati con quanto accade all'Ezio Scida seguendo Crotone-Sampdoria anche via . Basterà collegarsi al sito web ufficiale di Rai Play o accedere all'app dedicata. Grazie a questo servizio, chiunque potrà seguire la gara anche in mobilità.

Stroppa dovrebbe affidarsi a un 3-5-2, con Messias e Simy coppia d'attacco. Alle loro spalle un centrocampo a cinque, dove prenderanno posto Zanellato, Barberis e Benali al centro, con Mustacchio e Molina esterni. In difesa spazio invece a Golemic, Bellodi e Cuomo, ma occhio a Spolli nel caso in cui dovesse recuperare (ha svolto lavoro personalizzato). Per l'argentino sarebbe una sorta di derby, visti i tanti anni passati a indossare la maglia del . Cordaz in porta.

Di Francesco dovrebbe invece rispondere con un 4-3-3 più compatto. Sulle spalle di Ramirez, Quagliarella e Caprari dovrebbe ricadere il peso del reparto offensivo. A centrocampo, ormai senza più Praet passato al , dovrebbero invece prendere posto Vieira, Ekdal e Linetty. Bereszynski, Murillo, Colley e Murru dovrebbero formare infine la linea difensiva, con Audero tra i pali.

Nessuno squalificato per entrambe le squadre. Il Crotone dovrà però stare attento alle diffide di Bellodi, Benali e Rutten in vista dell'eventuale passaggio al prossimo turno.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Golemic, Bellodi; Mustacchio, Zanellato, Barberis, Benali, Molina; Messias, Simy.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez, Quagliarella, Caprari.