Nel Crotone giocano Riviere e Zanellato titolari, dentro anche Djidji. Benevento con Improta e Tuia, Lapadula al centro dell'attacco.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Rispoli, Messias, Zanellato, Vulic, Pereira; Simy, Riviere.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Dabo; Insigne, Sau; Lapadula.

Sono entrambe neopromosse, ma il loro cammino nel girone d'andata è stato praticamente opposto. Il è infatti attualmente fanalino di coda della 2020/2021, mentre il nella parte sinistra della classifica deciso a salvarsi il prima possibile.

Stroppa sceglie Riviere insieme a Simy, con Messias, Zanellato e Vulic come interni di centrocampo. Sulle fasce ci sono Rispoli e Pereira, mentre in porta giocherà come di consueto Cordaz. In difesa spazio per Djidji insieme a Golemic e Magallan.

Nel Benevento scelgo Sau al fianco di Insigne, con Lapadula centravanti. Tra i pali Montipò è difeso da Improta, Tuia, Glik e Barba, a centrocampo gioca titolare Dabo insiema a Ionita ed Hetemaj.