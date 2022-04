La stagione di Pogba col Manchester United è già finita, ora il futuro

Paul Pogba potrebbe aver giocato la sua ultima partita col Manchester United a Liverpool. Il francese, uscito per infortunio all'inizio del primo tempo, non dovrebbe recuperare in tempo per le ultime partite di questa stagione.

Ad annunciarlo ufficialmente in conferenza stampa è stato Ralf Rangnick, che ha spiegato come Pogba non tornerà a disposizione prima di quattro settimane.

"Paul, in base agli esami, è molto improbabile che giocherà fino alla fine della stagione. Il dottore mi ha detto che ci vorranno almeno quattro settimane per riprendersi. Visto che l'ultima partita è a fine maggio, non credo sia molto probabile che possa giocare di nuovo".

Quella contro il Liverpool, quindi, potrebbe davvero essere stata l'ultima partita di Pogba con la maglia dei Red Devils dato che il suo contratto scade il 30 giugno e il rinnovo sembra lontano.

Resta da capire ovviamente dove giocherà Pogba nella prossima stagione, con PSG e Real Madrid sempre interessate oltre ovviamente all'ipotesi di un clamoroso quanto ad oggi difficile ritorno alla Juventus.