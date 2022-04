Anfield si ferma al 7': un minuto di applausi per Cristiano Ronaldo

E' il 7' e Liverpool e Manchester United sono sull'1-0 dopo la rete del vantaggio siglato da Luis Diaz: la palla rotola, ma sugli spalti si ferma tutto.

Come già annunciato alla vigilia, le due tifoserie smettono sostanzialmente di tifare e seguire il match e dedicano un pensiero a Cristiano Ronaldo, assente in campo per la prematura scomparsa del figlio avvenuta nella giornata di ieri.

La tragedia è avvenuta durante il parto di Georginia Rodriguez e, una volta comunicata, ha spiazzato tutto il mondo del calcio.

Le due formazioni, impegnate ad Anfield, sono scese sul terreno di gioco con il lutto al braccio, in una delle sfide pià importanti della stagione di Premier League.

Al 7', poi, sugli spalti si è fermato tutto: per un minuto il suono di sottofondo è stato quello degli applausi, con le maglie di Cristiano Ronaldo esposte anche nei settori dei Reds. Un momento toccante e indimenticabile.