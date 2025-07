Taglio del 25%! Il piano dell'Al-Nassr per Cristiano Ronaldo limiterà le opportunità di raggiungere i 1.000 goal

Secondo alcune indiscrezioni, Cristiano Ronaldo vedrà ridursi del 25% il suo tempo di gioco nella stagione 2025-26, poiché l'Al-Nassr sta cercando di proteggerlo dagli infortuni.

COSA È SUCCESSO?

A 40 anni, il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro vedrà il suo carico di lavoro gestito con attenzione in futuro. Ha disputato 41 delle 50 partite dell'Al-Nassr nella stagione 2024-25, ma dovrebbe essere sottoposto a un turnover ancora maggiore.

IL QUADRO GENERALE

Questo è quanto riferisce il giornalista saudita Falah Al Qahtani. Si sostiene che il nuovo allenatore dell'Al-Nassr, Jorge Jesus, abbia parlato con Ronaldo e che i due abbiano concordato che il fuoriclasse portoghese non sarà spinto al limite.

LO SAPEVATE

Oltre agli impegni con il club, Ronaldo è anche desideroso di scrivere un'altra pagina di storia con la sua nazionale ai Mondiali del 2026. L'Al-Nassr sta cercando di controllare i suoi minuti in campo e in allenamento, con la possibilità per lui di saltare le partite considerate meno importanti.

PER SAPERNE DI PIÙ

Nonostante si mantenga in condizioni fisiche ottimali, anche Ronaldo ha dei limiti e deve accettare che non è più giovane. L'Al-Nassr vuole mantenerlo in forma per i momenti più importanti, con CR7 desideroso di vincere altri trofei in Medio Oriente.

IL FUTURO DI RONALDO

Ronaldo ha vinto due volte consecutive la Scarpa d'Oro della Saudi Pro League ed è determinato a raggiungere i 1.000 goal in carriera prima di appendere le scarpe al chiodo. Ha firmato un rinnovo biennale record con l'Al-Nassr, che lo porterà oltre i 42 anni.