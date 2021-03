Focolaio Covid, l'ASL mette l'Empoli in quarantena

L'ASL Toscana ha posto in quarantena tutti i componenti del gruppo squadra fino al 7 aprile: chiesto il rinvio di Cremonese-Empoli ed Empoli-Chievo.

Il Covid continua a condizionare il mondo del pallone. A fanre le spese è l'Empoli, capolista in Serie B e alle prese con un focolaio che costringe le autorità sanitarie a correre ai ripari.

La formazione toscana, all'interno della quale è stato rilevato un numero di contagi indefinito, come si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale del club è stata posta in isolamento e non potrà scendere in campo nei prossimi impegni di campionato contro Cremonese e Chievo.