Coronavirus, il Tottenham si adegua: allenamenti virtuali per gli 'Spurs'

I giocatori del Tottenham si allenano in conference call, seguiti dallo staff tecnico di Mourinho che non si perde davvero nulla.

In assenza di partite ufficiali da disputare, ai giocatori non resta che allenarsi nelle proprie case: c'è chi lo fa in maniera del tutto individuale e chi si affida alla tecnologia per condividere le sedute insieme ai compagni di squadra, come accade al .

Sui profili social degli 'Spurs' è apparso un video che spiega alla perfezione questa metodologia: lo staff tecnico di José Mourinho non si perde nemmeno un progresso di Alli e compagni, attenti a non 'sgarrare' durante la conference call.

Una sorta di allenamento 2.0 destinato ad essere replicato anche da altre società, attente alla forma fisica dei propri tesserati come giusto che sia, soprattutto in previsione di un ritorno in campo che permetterebbe di terminare finalmente la stagione 2019/20.