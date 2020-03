Coronavirus, il comunicato del Valencia: "Contagiato il 35% dei tesserati"

Non solo Garay, Mangala e Gayà: il Valencia ha comunicato sul proprio profilo ufficiale che il numero di tesserati affetti da Covid-19 è aumentato.

Garay, Mangala, Gayà, più due membri dello staff tecnico. Ma l'elenco dei contagiati, alnon si ferma. E ad annunciarlo, in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, è lo stesso club spagnolo.

"Il Valencia CF riporta nuovi casi positivi di coronavirus COVID-19 tra giocatori e tecnici della prima squadra. Tutti sono asintomatici e sono nelle loro case, sotto monitoraggio medico e misure di isolamento, svolgendo normalmente il piano di lavoro previsto. Nonostante le rigide misure adottate dal Club dopo aver giocato la partita di UEFA a Milano il 19 febbraio 2020, area confermata ad alto rischio dalle autorità italiane giorni dopo, gli ultimi risultati mostrano che l'esposizione ha causato circa il 35% dei casi positivi".

La gara in cui tutto ha avuto inizio, come ricordato dal Valencia, è quella disputata - e persa per 4-1 - contro l' un mese fa a San Siro. Un match che ha provocato non tanto la quasi impossibilità di raggiungere i quarti di Champions League, quanto il contagio di gran parte della rosa di Celades e dei dipendenti del club.