Dopo l'ottima prestazione a Empoli e la grazia ricevuta dal presidente Gravina, Lukaku potrebbe partire titolare nella semifinale di ritorno.

Solo qualche settimana fa, Romeu Lukaku sembrava un lontano parente del giocatore che nel 2021 guidò l'Inter, allora allenata da Antonio Conte, alla vittoria dello Scudetto.

Il ritorno in nerazzurro non è stato sicuramente allo stesso livello della sua prima esperienza, ma ora l'attaccante belga sta cercando di rialzarsi.

Lo dimostra la prestazione ottima nella partita con l'Empoli di domenica: due goal e un assist per Lautaro Martinez, un abbraccio e tanta felicità, per lui, per i tifosi e per Simone Inzaghi, che ora, per la sfida con la Juventus del ritorno della semifinale di Coppa Italia pensa di tornare al tandem Lu-La.

Come riporta infatti La Gazzetta dello Sport, l'allenatore dell'Inter potrebbe schierare Lukaku accanto a Lautaro per cercare di arrivare in finale di Coppa.

Proprio Big Rom è stato il protagonista dell'andata, segnando il rigore dell'1-1 poco prima del fischio finale. Rigore che ha scatenato una rissa che ha coinvolto Cuadrado e Handanovic, oltre all'espulsione proprio del belga, che aveva risposto ai cori razzisti che provenivano dalla curva juventina.

Dopo la squalifica però, Lukaku è stato graziato dal presidente federale. Abile e arruolato dunque, ora potrebbe partire subito tra i titolari, per dare continuità alle sue prestazioni e una speranza ai tifosi che sperano di fare bene tanto in Coppa Italia, quanto in Champions League, dove l'Inter troverà il Milan in semifinale.