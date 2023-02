Coppa Italia 2022/2023, il quadro delle semifinali: accoppiamenti e date

Inter-Juventus e Fiorentina-Cremonese saranno le semifinali di Coppa Italia 2022/2023: quando giocano e dove vederle.

Con la vittoria della Juventus sulla Lazio sono terminati i quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023.

Le tre squadre che si contenderanno il trofeo con i bianconeri saranno l'Inter, vittoriosa sull'Atalanta, la sorprendente Cremonese che dopo il Maradona di Napoli ha espugnato l'Olimpico giallorosso, e la Fiorentina che ha eliminato il Torino.

Il tabellone del torneo mette di fronte Inter e Juventus da una parte e Fiorentina e Cremonese dall'altra. Il pass per la finale sarà consegnato al termine di un doppio confronto tra andata e ritorno. Andiamo dunque a vedere quando si giocheranno le quattro gare valide per le semifinali di Coppa Italia 2022/2023.

QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA 2022/2023

La prima semifinale in programma sarà Inter-Juventus, in programma il martedì 4 aprile 2023. Il giorno successivo, cioè mercoledì 5 aprile, andrà invece in scena Cremonese-Fiorentina.

Le gara di ritorno si disputeranno qualche settimana più tardi: Fiorentina-Cremonese si giocherà martedì 25 aprile 2023, mentre Juventus-Inter il 26 aprile 2023. Finale prevista il 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE LE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA 2022/2023 IN TV

Le semifinali di Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva sui canali Mediaset, società detentrice dei diritti tv della competizione: Canale 5, Italia 1 Canale 20.

DOVE VEDERE LE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA 2022/2023 IN STREAMING

Sarà possibile vedere le semifinali di Coppa Italia anche in streaming o collegandosi al sito Sport Mediaset o al sito Mediaset Play, dove è possibile vedere in diretta streaming i canali tv.

L'app di Sport Mediaset e Mediaset Play sono anche disponibili per il download su smartphone e tablet.