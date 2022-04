Il Leicester vola in semifinale di Conference League. La squadra britannica ribalta il risultato in casa del PSV Eindhoven, superando gli olandesi e staccando così il pass per la fase successiva del torneo. Dopo lo 0-0 dell'andata, 2-1 decisivo.

Il PSV era andato in vantaggio con il solito Zahavi nella prima frazione, senza però riuscire a chiudere la qualificazione con un altro goal. Il Leicester ci ha così creduto fino alla fine, pareggiando con Maddison prima e trovando la rete decisiva di Pereira al minuto 88.

Gli inglesi sfideranno la Roma, brava a rimontare l'1-2 dell'andata in quel di Bodo: scatenato Zaniolo, autore di una tripletta che si unisce alla rete iniziale di Abraham nella serata magica dell'Olimpico.

Al Marsiglia basta un tocco sottomisura di Payet per superare il PAOK anche nel ritorno in terra greca e regalarsi il penultimo atto contro il Feyenoord, trascinato da un doppio Dessers e da Sinisterra sul campo dello Slavia Praga: gli olandesi tornano in una semifinale europea dopo 20 anni (allora si trattava della Coppa UEFA vinta proprio dal club di Rotterdam).

QUARTI DI CONFERENCE LEAGUE, I RISULTATI DELLE GARE DI RITORNO

PSV-LEICESTER 1-2 [27' Zahavi (P), 77' Maddison (L), 88' Pereira (L)] (and. 0-0)

PAOK-MARSIGLIA 0-1 [34' Payet] (and. 1-2)

ROMA-BODO/GLIMT 4-0 [5' Abraham, 23', 29', 49' Zaniolo](and. 1-2) - Clicca qui per leggere il report completo

SLAVIA PRAGA-FEYENOORD 1-3 [2', 59' Dessers (F), 14' Traore (S), 78' Sinisterra (F)] (and. 3-3)