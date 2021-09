Inizia la fase a gironi di Conference League con il 1° turno. In attesa della Roma, pari del Feyenoord in Israele mentre il Maccabi Tel Aviv ne fa 4.

Si apre ufficialmente il sipario sulla Conference League, la nuova competizione lanciata in questa stagione dalla Uefa, con la prima giornata in programma tra martedì 14 e giovedì 16 settembre 2021.

Le 32 squadre impegnate nella fase a gironi scendono in campo con il primo appuntamento. Tra queste c'è la Roma di José Mourinho, che dopo aver conquistato il pass attraverso i playoff è stata inserita nel Gruppo C con CSKA Sofia, Bodo/Glimt e Zorya. I giallorossi ospita la formazione bulgara allo Stadio 'Olimpico' nei primi 90 minuti con l'obiettivo di mettere in percorso verso la fase ad eliminazione diretta subito in discesa con un successo e i primi tre punti in cascina.

La Conference League si è aperta con due sfide disputate martedì 14 settembre, entrambe giocate in Israele. Successo largo per il Maccabi Tel Aviv, mentre il Maccabi Haifa è riuscito a fermare il Feyenoord.

Nel Gruppo A, vita facile per il Maccabi Tel Aviv. Gli israelani calano il poker contro l'Alashkert in un match in cui il risultato non è mai stato in discussione. La prima frazione si è conclusa sul 3-1, con il goal del vantaggio firmato dall'ex Udinese e Frosinone Stipe Perica, mentre nella ripresa la rete di Hozez su assist proprio del croato ha chiuso definitivamente i conti.

Nel Gruppo E, il Feyenoord non è riuscito ad andare oltre il pari a reti inviolate sul campo del Maccabi Haifa. La formazione olandese ci ha provato fino alla fine ma non è riuscita a trovare il varco giusto e superare il muro difensivo degli avversari.

GRUPPO A

MACCABI TEL AVIV-ALASHKERT 4-1 [13' Perica (M), 17' Embalo (A), 32' Kanichowsky (M), 48' pt rig. Biton (M), 72' Hozez (M)]

HJK-LASK LINZ ore 18:45

GRUPPO B

FLORA TALLIN-GENT ore 18:45

ANORTHOSIS-PARTIZAN ore 21:00

GRUPPO C

ROMA-CSKA SOFIA ore 21:00

BODO/GLIMT-ZORYA ore 21:00

GRUPPO D

JABLONEC-CLUJ ore 21:00

RANDERS-AZ ALKMAAR ore 21:00

GRUPPO E

MACCABI HAIFA-FEYENOORD 0-0

SLAVIA PRAGA-UNION BERLINO ore 18:45

GRUPPO F

SLOVAN BRATISLAVA-COPENAGHEN ore 18:45

LINCOLN-PAOK ore 18:45

GRUPPO G

RENNES-TOTTENHAM ore 18:45

MURA-VITESSE ore 18:45

GRUPPO H

KAIRAT ALMATY- OMONIA ore 16:30

QARABAG-BASILEA ore 18:45