Quali squadre può affrontare la Roma nei quarti di Conference League?

Cala il sipario sugli ottavi di Conference League e rapido cambio verso i quarti del torneo. La Roma continua a sognare la vittoria della prima edizione del torneo, il terzo continentale dopo Champions ed Europa League. Eliminato il Vitesse, la formazione giallorossa conoscerà la propria avversaria il 18 marzo.

In tale giorno è infatti previsto il sorteggio dei quarti del torneo, che designerà le quattro sfide con tanto di semifinali: tradotto, la Roma conoscerà anche la partita da cui arriverà l'eventuale sfidante in caso di passaggio al penultimo atto della Conference League.

LE QUALIFICATE AI QUARTI

Roma Marsiglia PSV Leicester Bodo/Glimt Feyenoord PAOK SAlonicco Slavia Praga

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA

I maggiori pericoli per la formazione giallorossa sembrano essere Marsiglia e soprattutto Leicester, ma non è da sottovalutare l'esperienza europea del PSV. Nella strada della Roma potrebbe esserci nuovamente il Bodo/Glimt dopo la brutta disfatta nei gironi, nonchè uno Slavia Praga deciso a stupire.

A completare il quadro delle qualificate anche PAOK Salonicco e Feyenoord.

SORTEGGIO DEI QUARTI

Non esistono paletti per quanto riguarda il sorteggio dei quarti di Conference League: le formazione giallorossa potrebbe affrontare qualsiasi delle sette squadre che hanno ottenuto il passo per il turno successivo. Chi gioca in casa il quarto di finale di Conference League? Andata e ritorno verrano decise, insieme all'orario (18:45 o 21), qualche ora dopo il sorteggio, come di consueto.