Sorteggio quarti Conference League 2021/2022: data, orario e dove vederlo

La Conference League, la terza coppa europea introdotta proprio in questa stagione, sta per arrivare alle sue fasi decisive. Una volta conclusi gli ottavi di finale, scoccherà l'ora dei quarti di finale. Prima, però, sarà tempo di sorteggio per capire quali formazioni potranno sognare concretamente di arrivare alla finalissima della competizione, in programma a Tirana, in Albania, il prossimo 25 maggio.

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DEI QUARTI DI CONFERENCE LEAGUE

Il sorteggio dei quarti di finale di Conference League è in programma nel pomeriggio di venerdì 18 marzo 2022. Si svolgerà a Nyon, nella sede dell'UEFA, a partire dalle ore 15.00. In precedenza saranno effettuati anche i sorteggi dei quarti di finale di Champions League e di Europa League.

Non solo: oltre ai quarti di finale di Conference League si decideranno anche i possibili abbinamenti delle semifinali. Le formazioni approdate ai quarti, dunque, conosceranno già le due possibili avversarie in caso di qualificazione al turno successivo.

L'articolo prosegue qui sotto

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEI QUARTI DI CONFERENCE LEAGUE IN TV E STREAMING

Sarà possibile vedere il sorteggio dei quarti di Conference League in diretta tv su DAZN (su una smart o, utilizzando dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, anche su un Android Tv), ma anche su Sky, precisamente su Sky Sport 24.

Il sorteggio dei quarti di Conference League sarà visibile anche in streaming, ancora una volta su DAZN, su SkyGo oppure su NOW, naturalmente per gli abbonati alle rispettive piattaforme. Un'ulteriore alternativa per seguirlo è costituito dal sito dell'UEFA.

IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO DEI QUARTI DI CONFERENCE LEAGUE

Diversamente dagli ottavi di finale, nei quarti di finale di Conference League non sono previste teste di serie. Come detto, inoltre, sarà costruito un tabellone nel quale saranno stilati anche i possibili accoppiamenti in semifinale. I derby tra formazioni delle stesse nazioni sono consentiti.

LE SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI DI CONFERENCE LEAGUE

Basilea/Marsiglia

Rennes/Leicester

Copenhagen/PSV

AZ/Bodo Glimt

Roma/Vitesse

Gent/PAOK

LASK/Slavia Praga

Feyenoord/Partizan

QUANDO SI GIOCANO I QUARTI DI CONFERENCE LEAGUE?

I quarti di finale di Conference League sono in programma nel mese di aprile: le gare d'andata si giocheranno giovedì 7, al termine di una tre giorni che prevederà anche i quarti di finale di Champions ed Europa League, mentre quelle di ritorno sono in programma giovedì 14.