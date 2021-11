Como-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

COMO-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Como-Parma

• Data: 28 novembre 2021

• Orario: 20.30

• Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251 del satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Risultati altalenanti e tanta voglia di continuità alla vigilia del 14esimo turno di Serie B per Como e Parma. Un match importante tra la squadra neopromossa e la neoretrocessa, entrambe a caccia di punti plytaoff per dimenticare un novembre di alti e bassi che ha allontanato le posizioni di testa.

Se il Como ha ottenuto fin qui un buon bottino di 19 punti, considerando il ritorno in Serie B solamente la scorsa primavera, il Parma ha deluso, mettendone insieme solamente 17. Per tutti ha pagato Enzo Maresca, esonerato per lasciare spazio a Beppe Iachini, scelto dalla società per l'immediato ritorno in Serie A dopo la retrocessione della passata primavera

Nel 13esimo turno il Como è caduto a Monza per 3-2, mentre il Parma non è riuscito ad andare oltre l'1-1 nella sfida interna contro il Cosenza. Non abbastanza per la conferma di Maresca sulla panchina dei gialloblù, a -10 dal primo posto.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Como-Parma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO COMO-PARMA

La sfida tra Como e Parma si giocherà domenica 28 novembre 2021 alle ore 20:30. Match in programma allo Stadio Sinigaglia di Como e valido per la 14esima giornata di Serie B.

DOVE VEDERE COMO-PARMA IN TV

Como-Parma sarà trasmessa da diverse emittenti: una di queste è DAZN, visibile tramite smart TV compatibili con la specifica app, oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La sfida tra Como e Parma sarà visibile anche via satellite sui canali di Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e Sky Calcio (canale 251 del satellite) con l'abbonamento dedicato.

L'alternativa per la gara di Serie B è Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibbile tramite l'app dedicata anche sulle smart TV.

COMO-PARMA IN DIRETTA STREAMING

La partita tra Como e Parma sarà trasmessa in streaming sull'app e sul sito di DAZN: basterà aver sottoscritto l'abbonamento e seguire la gara tramite i dispositivi mobili in proprio possesso, sia su iOS che Android e sul proprio pc.

Como-Parma visibile in streaming anche tramite l'app di Sky Go: anche in questo caso, dopo aver sottoscritto l'abbonamento, si potrà seguire tramite su tablet, cellulare o pc.

Infine, Helbiz Live o NOW, quest'ultimo servizio di streaming Live e On Demand di Sky, che offre la possibilità di seguire la Serie B dopo l'acquisto del Pass Sport.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

Il telecronista di Como-Parma su DAZN sarà Dario Mastroianni, mentre Maurizio Compagnoni sarà la voce su Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso GOAL sarà possibile seguire la diretta testuale di Como-Parma. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi tutte le notizie sula sfida e vi racconteremo le fasi cruciali e gli eventi della sfida dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI COMO-PARMA

COMO (4-4-2): Gori; Vignali, Scaglia, Solini, Cagnano; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Chajia; Gliozzi, La Gumina.

PARMA (3-5-2): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Mihaila, Brunetta, Juric, Vazquez, Coulibaly; Tutino, Inglese.