Come vedere Napoli-Eintracht su Amazon Prime Video gratis

Napoli-Eintracht sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video: ecco come assistere all'incontro in maniera gratuita.

Il Napoli è con un piede e mezzo ai quarti di Champions League: lo 0-2 inflitto all'Eintracht in Germania all'andata, firmato Osimhen e Di Lorenzo, non fa che proiettare gli azzurri con estremo ottimismo verso il match di ritorno, in programma alle ore 21 di mercoledì 15 marzo.

Ai partenopei basterà non perdere per festeggiare il primo storico accesso tra le migliori otto d'Europa, raggiungibile anche addirittura attraverso una sconfitta di misura: un traguardo che darebbe ulteriore lustro ad una stagione fin qui indimenticabile, caratterizzata dal dominio in campionato con ben diciotto punti di vantaggio sull'Inter.

Napoli-Eintracht sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, piattaforma che ha acquisito i diritti per la migliore partita di Champions League del mercoledì: telecronaca come sempre affidata a Sandro Piccinini, coadiuvato da Massimo Ambrosini in veste di commentatore tecnico.

Per guardare la partita, non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime, il servizio a pagamento della nota azienda: basterà sfruttare il periodo di prova della durata di 30 giorni, alla fine dei quali si potrà decidere se abbonarsi al costo di 4,99€ al mese o 49,90€ all'anno. Chi non vorrà procedere con il pagamento, sarà libero di farlo.

Cliccando su questo link potrete attivare il vostro mese di prova gratuito: in questo modo sarà possibile guardare Napoli-Eintracht in diretta tv (tramite l'app dedicata) o streaming gratis.

Napoli-Eintracht è soltanto una delle partite trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video: qui l'elenco completo costantemente aggiornato.