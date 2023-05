Come vedere Manchester City-Real Madrid su Amazon Prime Video gratis

Secondo atto tra Manchester City e Real Madrid. Dopo l’1-1 dell’andata al Santiago Bernabeu, all’Etihad si decide la seconda finalista della Champions League 2022/2023.

Pep Guardiola e Carlo Ancelotti vanno a caccia di un posto nell'ultimo atto della competizione, in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul, in Turchia.

Manchester City-Real Madrid si giocherà nella serata di mercoledì 17 maggio, con calcio d'inizio alle ore 21.00, e sarà un'esclusiva Amazon Prime Video: la piattaforma di streaming ha infatti acquistato i diritti della migliore sfida del mercoledì di Champions League a partire dalla fase a gironi, comprendendo quindi anche gli ottavi di finale. La telecronaca del match è stata affidata come sempre a Sandro Piccinini, con Massimo Ambrosini nel ruolo di seconda voce.

Per assistere in diretta tv e streaming a Manchester City-Real Madrid sarà dunque necessario sottoscrivere un abbonamento a Prime, il servizio di Amazon in cui è inclusa anche la visione di Prime Video? Non necessariamente. Chi non è ancora iscritto, infatti, avrà la possibilità di vedere la partita gratis grazie a un periodo di prova di 30 giorni riservato, appunto, ai potenziali nuovi abbonati.

Una volta scaduto il mese gratuito, si potrà quindi decidere di sottoscrivere l'abbonamento vero e proprio a Prime, al costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 all'anno. Chi non vorrà abbonarsi, invece, sarà libero di non farlo.

Cliccando su questo link potrete attivare il vostro mese di prova gratuito: in questo modo sarà possibile guardare Manchester City-Real Madrid in diretta tv o streaming gratis.