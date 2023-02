L'Inter accoglie il Porto a San Siro nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Ostacolo Porto dell'ex Sergio Conceicao per l'Inter di Simone Inzaghi. Negli ottavi di finale di Champions League, la formazione nerazzurra affronterà i lusitani.

Gara d'andata in programma a San Siro, dove l'Inter potrà contare ancora una volta sul supporto dei suoi tifosi: altro sold out al 'Meazza' già confermato da giorni.

La Beneamata allenata da Simone Inzaghi si presenta hai ottavi di finale per il secondo anno di fila dopo il secondo posto conquistato nel gruppo C, alle spalle del Bayern Monaco e davanti a Barcellona e Viktoria Plzen.

Il Porto, invece, ha vinto il Gruppo B, superando Club Brugge, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid, con 12 punti, frutto di due vittorie e due sconfitte.

Curiosamente i due allenatori, Simone Inzaghi e Sergio Conceicao, sono stati compagni di squadra ai tempi della Lazio.

L'Inter ha eliminato i ‘Dragoes’ agli ottavi di finale del 2004/05 e non ha mai perso in casa contro avversari portoghesi. Negli ultimi anni, però, il bilancio con le italiane sorride al Porto: i lusitani hanno eliminato due squadre di Serie A (la Roma nel 2018/19 e la Juventus nel 2020/21) proprio negli ottavi di finale.

In questa pagina, tutto ciò che c’è da sapere su Inter-Porto: da dove vederla, alle novità di formazione.

ORARIO INTER-PORTO

Inter-Porto si giocherà mercoledì 22 febbraio 2023 allo Stadio 'Meazza', a San Siro. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE INTER-PORTO IN TV E STREAMING

La sfida che vedrà opposte Inter e Porto verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è assicurata i diritti di trasmissione del miglior match del mercoledì di Champions League.

Sarà dunque possibile seguire il match del Camp Nou su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco Playstation e Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV.

Essendo trasmessa da Amazon Prime Video, Inter-Porto sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca di Inter-Porto per Amazon Prime Video. Al suo fianco ci sarà Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto di Inter-Porto sarà disponibile anche sul sito di GOAL. Basterà collegarsi al portale per seguire la diretta testuale del confronto di San Siro, ricevendo aggiornamenti in tempo reale sull'andatura del match.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-PORTO

L’Inter punta sulla coppia Lautaro-Lukaku, mentre in mezzo al campo c’è il ritorno di Marcelo Brozovic. Sulla destra Darmian in vantaggio su Dumfries nel ballottaggio per una maglia da titolare, l’unico vero dubbio per Simone Inzaghi.

Dall’altra parte, Sergio Conceicao schiera il classico 4-3-3 con il tridente formato da Galeno, Pepe e Taremi. In regia il serbo Grujic mentre in difesa c’è l’ex Real Madrid Pepe a guidare la retroguardia a difesa della porta di Diogo Costa.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Dimarco; Martinez, Lukaku

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic, Eustaquio; Galeno, Pepe, Taremi.