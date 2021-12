La fine dell'anno solare 2021 rappresenta un periodo di bilanci per le squadre di Serie A. Un periodo in cui i club analizzano quanto fatto nella seconda parte della passata stagione e nella prima di quella in corso, con la fine anno calcistico che in Italia ha perfettamente coinciso con la fine del girone d'andata dell'annata 2021/2022.

Tra i dati analizzati al termine dell'anno c'è anche quello relativo ai rigori contro che le squadre di Serie A hanno subito nel 2021. Una classifica che è da sempre tema di discussione tra i tifosi.

A guidare la classifica del 2021 c'è l'Udinese con ben 16 penalty concessi agli avversari, tutti trasformati in goal. Alle spalle del club friulano in questa speciale graduatoria troviamo Bologna e Lazio a quota 13, ma con un errore contro i biancocelesti e due contro i felsinei. Scorrendo la speciale classifica, troviamo Spezia e Torino a 11 e la Fiorentina a 10.

La Juventus si piazza al settimo posto con 9 rigori contro, insieme all'Atalanta. Alle spalle di bianconeri e orobici troviamo l'Inter con 8, uno in più rispetto ai 'cugini' del Milan. Roma e Napoli si assestano più in basso in graduatoria, con 4 penalty contro a testa, tutti realizzati.

L'articolo prosegue qui sotto

A chiudere la classifica troviamo, ovviamente, le formazioni neopromosse e retrocesse: Benevento, Crotone e Parma hanno concesso tre rigori in Serie A nel 2021, mentre all'ultimo posto c'è la Salernitana con due penalty, di cui uno realizzato.

LA CLASSIFICA DEI RIGORI CONTRO IN SERIE A NEL 2021