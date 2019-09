Classifica ingaggi Serie A: Ronaldo domina, De Ligt è già secondo

E’ Cristiano Ronaldo il giocatore meglio pagato della Serie A. Alle sue spalle De Ligt e Lukaku, tantissima Juventus nella top venti.

Dopo annate complicate nelle quali ha visto perdere terreno rispetto al altri tornei europei, la è tornata ad attirare su di se l’attenzione di grandi campioni e, come è normale che sia, la cosa ha comportato una crescita dal punto di vista tecnico, ma anche un aumento progressivo delle spese per gli ingaggi.

Nel massimo campionato italiano si spendono un miliardo e 360 milioni lordi per gli ingaggi dei vari giocatori e, se si va a dare uno sguardo alla classifica dei più pagati in assoluto, ci si rende conto come a recitare la parte della dominatrice assoluta è la .

Stando alle cifre riportate da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero, con i suoi 294 milioni stacca nettamente tutte le rivali (l’ è seconda con 139 milioni e la e terza con 125) e la cosa in realtà è normale visto che ben dieci tra i primi tredici giocatori più pagati in Serie A fanno propio parte della super rosa messa a disposizione di Maurizio Sarri.

Su tutti spicca ovviamente Cristiano Ronaldo che, con il suo maxi ingaggio da 31 milioni di euro è inarrivabile per chiunque. Alle sue spalle ci sono poi due volti nuovi del nostro campionato, ovvero il suo compagno di squadra De Ligt (8 milioni più 4 di bonus) e Romelu Lukaku dell’Inter (7,5 milioni più 1,5 di bonus).

Giù da podio Higuain (7,5), Dybala (7,3) Rabiot (7 milioni più 2 di bonus), seguiti via via dai vari Pjanic, Douglas Costa, Mandzukic, Khedira, più Koulibaly e Donnarumma che con i loro 6 milioni di ingaggio raggiungono una top ten a forti tinte bianconere.

Tra i giocatori meglio pagati anche Edin Dzeko e Godin (entrambi 5 milioni più 1 di bonus), mentre nel novero degli italiani meglio retribuiti rientra anche il capitano del Lorenzo Insigne con i suoi 4,6 milioni.

Quattro sono i milioni che percepisce a Firenze la nuova stella della Ribery (a fronte degli 1,7 di Chiesa), mentre Nainggolan si issa su tutti a con i suoi 3 milioni e Milinkovic-Savic, Immobile e Lucas Leiva con 2,5 sono gli elementi meglio pagati della rosa della .

Tra i giocatori che guadagnano cifre importanti, c’è ovviamente anche Mario Balotelli. Per Super Mario lo stipendio percepito a è di 1,5 milioni più 3 di bonus.

Ecco la classifica dei primi venti giocatori più pagati della Serie A:

CRISTIANO RONALDO 31* [JUVENTUS]

DE LIGT 8 (+4) [JUVENTUS]

LUKAKU 7,5 (+1,5) [INTER]

HIGUAIN 7,5 [JUVENTUS]

DYBALA 7,3 [JUVENTUS]

RABIOT 7 (+2) [JUVENTUS]

RAMSEY 7 [JUVENTUS]

PJANIC 6,5 [JUVENTUS]

DOUGLAS COSTA 6 [JUVENTUS]

MANDZUKIC 6 [JUVENTUS]

KHEDIRA 6 [JUVENTUS]

DONNARUMMA 6 [MILAN]

KOULIBALY 6 [NAPOLI]

BONUCCI 5,5 [JUVENTUS]

DZEKO 5 (+1) [ROMA]

GODIN 5 (+1) [INTER]

ALEX SANDRO 5 [JUVENTUS]

EMRE CAN 5 [JUVENTUS]

SANCHEZ 5 [INTER]

INSIGNE 4,6 [NAPOLI]

* Ingaggio netto